شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يتمسك بالاحتراف الخارجى من بوابة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك حقيقة رفض اللاعب تعديل قيمة عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن قيمة العقد الحالى لا تناسب عطاء اللاعب مع الفريق.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حسام عبد المجيد يرتبط بعقد سارٍ مع الزمالك حتى موسم 2027، وأن اللاعب لديه رغبة قوية فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة فى ظل امتلاكه أكثر من عرض الفترة الأخيرة، وقام بتأجيل حسم القرار لنهاية الموسم الجارى.

وأضاف المصدر، أن احتراف حسام عبد المجيد سيكون من بوابة نادى الزمالك الكبيرة، خاصة أن اللاعب يعد من أبناء القلعة البيضاء، ولا يمكن أن يرحل عن النادى دون موافقته أو تحقيق استفادة له.

وأشار المصدر إلى أن حسام عبد المجيد لا يناقش فى الوقت الحالى أى عروض لاحترافه فى نهاية الموسم، وأن تركيزه منصب على الظهور مع الفريق ومنتخب مصر بشكل مميز.