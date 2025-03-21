شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تحدد آخر موعد لاستقبال مستندات خاصة بأزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر اللجنة الأولمبية المصرية يوم 24 مارس الجاري من أجل تلقي آخر خطابات ومستندات من الأطراف المتصارعة في أزمة مباراة القمة الأخيرة حتى تدرس اللجنة جميع هذه المستندات، ثم تصدر حكمها في هذا الصراع الشائك الذي استحوذ على اهتمامات الجماهير المصرية خلال الأيام الماضية.

بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي الذهاب إلى استاد القاهرة مساء يوم 11 مارس الجاري لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز وذلك بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وأكد الأهلي أن اتحاد الكرة تعهّد بإسناد القمة إلى طاقم تحكيم أجنبي ونفس الأمر بالنسبة لرابطة الأندية المحترفة التي تُدير مسابقة الدوري، وذهب مسئولو القلعة الحمراء إلى أن إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري أصابهم بصدمة لذا رفضوا خوض اللقاء.

ولم يذهب الأهلي إلى أستاد القاهرة، فيما ذهب الزمالك وطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني الذي أعلن انتهاء اللقاء بعد 20 دقيقة لعدم حضور الأهلي، وقررت رابطة الأندية بعدها إعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-صفر على أن يتم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم.

وأخذت الأزمة منعطفاً جديداً بعدما قدم الأهلي شكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلاً من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

ثم تداخل الزمالك في الأزمة بعدما قدم شكوى هو الأخر إلى اللجنة الأولمبية مُطالباً بعدم التراجع في العقوبات التي تم توقيعها على الأهلي من رابطة الأندية.



إدارة الأهلي أرسلت أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية لتدعيم موقفها في هذه القضية أخرها صور وصول طاقم تحكيم سعودي للقاهرة لإدارة القمة ( نفس ايوم المباراة ) وهي الصور التي ظهر فيها مندوب من إتحاد الكرة ( شريف عبد العزيز) لإستقبال الحكام بما يؤكد أن إتحاد الكرة كان يرغب في تأجيل القمة لمدة ساعتين أو 24 ساعة حتى تُقام بحكام أجانب ما يقوّي موقف الأهلي.

يُجهّز مسئولو النادي الأهلي حالياً مستندات وأدلة جديدة لتدعيم موقفهم فى أزمة مباراة القمة ، ويتطلع الأهلي لتقوية موقفه القانوني فى هذا الملف من خلال تقديم خطابات ومستندات تؤكد صحة موقفه وأحقيته في عدم الذهاب لاستاد القاهرة لخوض مباراة القمة.

وقدم مسئولو القلعة الحمراء أكثر من مستند للجنة الأولمبية المصرية، ومازالوا يُجهّزون أدلة جديدة سيتم تقديمها حتى يوم 24 مارس الجاري، وهو الموعد الأخير الذي حددته اللجنة الأولمبية لاستقبال أوراق ومستندات من الجهات المتصارعة فى هذه القضية.

كما سيتقدم إتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بخطابات ومراسلات تؤيد موقفهما في هذه الأزمة ونفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك الذي دخل على خط المواجهة بعدما تقدم بخطاب رسمي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب من خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 ، وأضاف الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، مرفقًا طلبه بمذكرة قانونية.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية قرارها بخصوص هذه الأزمة قبل مباريات الجولة الثاني للمرحلة النهائية للبطولة أي قبل مباراة الأهلي بيراميدز يوم 12 أبريل المقبل ، ويترقب الأهلي قرارات اللجنة الأولمبية من أجل تحديد موقفه النهائي وهل سيواصل المشاركة في بطولة الدوري أم سيُصر على موقفها وينسحب منها حال اعتماد اللجنة الأولمبية قرارات رابطة الأندية.