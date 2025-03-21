شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الفراعنة لمواجهة إثيوبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مواجهة مهمة أمام منتخب إثيوبيا فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى ستقام فى المغرب، في الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء، وتحظى بأهمية كبيرة للفراعنة لتأكيد صدارة الفراعنة للمجموعة والتقدم خطوة للأمام نحو تحقيق حلم الصعود لكأس العالم 2026.

س: ما هو لون قميص منتخب مصر فى مواجهة إثيوبيا؟

ج: أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدى منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

س: ما التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا؟

ج: من المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية، ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وعمر مرموش، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد.

س: ما هي قائمة منتخب مصر في هذه المباراة؟

ج: ضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

س: ما هو ترتيب منتخب مصر فى هذه المجموعة؟

ج: يتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد، ويأتي منتخب سيراليون فى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وبعده غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم يحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الرابع بـ4 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط، ويقبع منتخب جيبوتي فى مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

.س: ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا؟



ج: تنقل قنوات أون سبورت 1 مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".