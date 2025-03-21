شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعقد محاضرة للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة بعد قليل للاعبي الفراعنة استعدادا لمواجهة إثيوبيا، من المتوقع أن تشهد الاستقرار على خطة اللعب والتشكيل المحتمل للقاء المرتقب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في الحادية عشرة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، فى الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.