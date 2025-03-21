شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

تواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب، تساعد تمارين التمدد والإطالة في الحفاظ على مرونة العظام والمفاصل ووقايتها من التيبس، لذا ينصح بالقيام بممارستها يومياً وللقيام بهذه التمارين، يجب اتخاذ وضع القطة على الركبتين وكف اليدين، بحيث يكون الظهر في وضعية قوس لأعلى، ثم البدء في تمديد كل ساق إلى الخلف في وضعية مستقيمة ثم تعود لوضعها الطبيعي.

وتابع ، يمكن تكرار هذا التمرين 4 إلى 5 مرّات على أن تكون الممارسة ببطء وسلاسة.

وأضاف شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، لكن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة.