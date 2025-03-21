شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه تنهى الإجراءات لدفن جثمانه فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

تعمل أسرة يوسف احمد لاعب الكارتيه ، الذى توفى اليوم بعد الغيبوبة التى دخل فيها منذ العاشر من فبراير الماضى، على إنهاء إجراءات الدفن الخاصة باللاعب، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بالسويس.

وتوجه وفد من منطقة الإسكندرية إلى المستشفى لمساندة أسرة اللاعب، على أن يرسل اتحاد الكاراتيه وفدا لتقديم واجب العزاء فور تحديد موعده.

يوسف أحمد أصيب خلال مشاركته في بطولة الجمهورية لـ الكاراتيه التى أقيمت بالمركز الأوليمبى بالإسكندرية، وخلال المباراة تلقى ضربة فى المنطقة اليسرى للصدر ناحية القلب، وعند الوصول إلى المستشفى كان القلب قد توقف وتم إنعاشه مرة أخرى، لكنه دخل فى غيبوبة كاملة من وقتها.

وكان يوسف يحتاج للخضوع لشق حنجرى لكنه تعرض لميكروب على الرئة ووصل إلى الكلى وأثر على إنزيماتها بخلاف جلطتين بالمخ.