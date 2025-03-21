شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صلاح فى مران المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صلاح ، نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن جاهزيته لقيادة الفراعنة فى مباراة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2026، بعد ظهوره المتميز في تدريب المنتخب الأخير في المغرب قبل مواجهة إثيوبيا.



مباراة مصر وإثيوبيا تقام في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في ملعب العربي زوالي في الساعة 11:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ورفض الاتحاد الأفريقي إقامة مباريات إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعبها لعدم مطابقتها للموصفات التي حددها الكاف من قبل في الملاعب التي تستضيف المباريات الدولية الرسمية مما جعل الاتحاد الأثيوبي يحدد المغرب لاستضافة مبارياته.



وانضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني الثلاثاء الماضي تحت قيادة حسام حسن قبل سفر بعثة الفراعنة إلي المغرب لمواجهة إثيوبيا.



وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالى كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطى، والدفاع: محمد هانى، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، خالد صبحى، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفى الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدى فتحى، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفى فتحى، وفى الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".



ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.