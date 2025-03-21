شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه بعد 40 يوما من إصابته بغيبوبة ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

وكان اللاعب يوسف أحمد تعرض إلى فقدان للوعى والسقوط خلال المنافسات بطولة الحمهورية التر اقيمت بالاسكندرية، فبراير الماضى وتم نقله إلى أحد المستشفيات وقتها.

وكان اتحاد الكاراتيه أصدر بيانا عن حالة اللاعب وقتها جاء فيه:

الاتحاد يطبق أكواد الرعاية الصحية فى البطولات التى يشرف عليها الاتحاد بوجود جهاز الإنعاش القلب الكهربائي وسيارة إسعاف مجهزة وجهاز طبى مشرف على البطولة.

وكانت بطولة الجمهورية التى تقام بالمركز الأولمبى بالإسكندرية، شهدت تعرض اللاعب يوسف أحمد إلى فقدان للوعى والسقوط خلال المنافسات، ونقله إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية حيث تقام البطولة.