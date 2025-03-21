شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. مصطفى فتحى ساحر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

مصطفى فتحى

يعد مصطفى فتحى لاعب فريق بيراميدز من اللاعبين الذين كافحوا من أجل التواجد في الدورى الممتاز وأصبح أحد نجومه، حيث بدأ مسيرته الكروية فى موسم 2012 / 2013 حينما انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.

فى موسم 2017 رحل مصطفى فتحى عن نادى الزمالك فى رحلة احترافية بالدورى السعودى، وبالتحديد فى فريق التعاون، قبل أن يعود مجدداً إلى بيته الأبيض فى موسم 2018 ثم يخرج معاراً لفريق سموحة السكندرى ثم يعود للزمالك ومنها للتعاون السعودى مجدداً ثم انتقل لنادى بيراميدز.

وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وموسم 2020-2021 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريق، بعدما شارك في 157 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وصنع 16 هدفا.

يقدم مصطفى فتحي أداءً مميزًا في كل مباراة مع بيراميدز، خاصة أنه صاحب مهارة فريدة، وشارك مع بيراميدز في 122 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 19 هدفا آخر وتوج بكأس مصر الموسم الماضى.