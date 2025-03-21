شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أغلب العناصر التي سيخوض بها المباراة ضد إثيوبيا المقرر لها اليوم الجمعة بالمغرب في تصفيات المونديال.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأثيوبي في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026.

وينتظر أن يضم تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا كل من: "في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني، الوسط: محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح".

تضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.