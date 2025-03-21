شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحسم موقف محمد حمدى من الاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يحسم البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك موقف محمد حمدى لاعب إنبى المعار إلى صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم،من الاستمرار مع الفريق أو عودته للنادى البترولى بمجرد إنتهاء إعارته.

وتنتظر لجنة التخطيط بنادى الزمالك والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي،حازم إمام،أحمد حسام ميدو،وعمرو الجنايني أعضاء اللجنة رأى البرتغالى جوزيه بيسيرو فى اللاعب محمد حمدي قبل بدء التفاوض الرسمي مع مسئولى النادي البترولي للحصول على خدمات وتوقيع اللاعب.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر التي تعرض لها خلال مباراة الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر حيث أكد في تصريحاته للمركز الإعلامي أن اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية واللاعب سيخضع لفحص طبي.

فىى سياق مختلف يترقب أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع ثنائي الفريق الشاب حسام عبد المجيد ومحمد السيد لتعديل عقدهما بما يتناسب مع قيمتهما الفنية،وفى إطار خطة النادي للحفاظ على اللاعبين الشباب أبناء القلعة البيضاء.

واستقرت لجنة التخطيط بنادي الزمالك على تعديل عقد حسام عبد المجيد وإدراجه ضمن الفئة الثانية من العقود، وهو ما يعنى تعديل عقده ماليا، بما يتناسب مع أدائه والمستوى الذى يقدمه فى المباريات مع الفريق، حيث يأتى هذا فى الوقت الذى يريد فيه اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع الفريق، وهو ما تدرسه لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة.

على الجانب الأخر تتوفر رغبة قوية لدى لجنة التخطيط بنادى الزمالك لتعديل عقد محمد السيد فى ظل تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة ولتحصينه من إغراءات الأندية،ولكن تبقى رغبة اللاعب فى الاحتراف الخارجي عقبة أمام اللجنة لإنهاء ملف تعديل وتمديد عقد اللاعب.

واتفق ميدو مع محمد السيد طبقاً لرغبته على عقد جلسة مع والده لوضع النقاط على الحروف فى هذا الملف وإسدال الستار عليه،حفاظاً على اللاعب من تشتت تفكيره وحتى يكون لديه تركيز كامل فى الملعب بعيداً عن ملف تعديد وتمديد عقده.