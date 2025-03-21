شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يتأهل فريق الأهلي لخوض مباراة قوية وصعبة أمام نظيره الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، عن وقع الأهلي في مواجهة مع الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء يوم 1 أبريل المقبل على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما ستقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته في موريتانيا.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن جمع 10 نقاط خلال مشواره بدور المجموعات، ليواصل مشواره في ‏المنافسة على اللقب، ويحمل الأهلي لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، بعد أن توج باللقب على حساب ‏الترجي التونسي في النسخة الأخيرة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025 عن مواجهة محتملة بين الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين مولودية الجزائر وأورلاندو الجنوب إفريقي.