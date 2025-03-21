شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة المشي تعالج مشاكل الإنزلاق الغضروفى والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة مليئ بالمعلومات سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة و لأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة المشي التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع لعلاج مشاكل الانزلاق الغضروفي.

فوائد المشي لعلاج الإنزلاق الغضروفي:



1-مقاومة الشيخوخة.

2-تحسين عمل المفاصل.

3- زيادة الكتلة العضلية .

4- التخفيف من آلام الظهر.

5- علاج مشاكل الإنزلاق الغضروفي.