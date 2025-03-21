شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه إثيوبيا اليوم في تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في الجولة الخامسة والسادسة تحت قيادة حسام حسن، لضمان التأهل بنسبة كبيرة إلى المونديال القادم.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وتلعب المباراة في المغرب، بسبب لجوء 13 منتخبا أفريقيا إلى خوض مبارياتهم في تصفيات كأس العالم خارج الأرض، بسبب إجراءات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الدول التي تمتلك ملاعب غير مؤهلة لاستضافة حدثا كبيرا كهذا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منع تلك المنتخبات من خوض لقاءات دولية على أرضهم، لأنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب والمواصفات الدولية.

واتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا حازما بشأن المرافق التالفة على مدار العامين الماضيين في محاولة لإجبار الاتحادات على تحسين مرافق الملعب مثل غرف تغيير الملابس وأضواء الاستاد والأرضية.

وأدى ذلك القرار إلى تحرك العديد من الدول واتحادات كرة القدم وتجديد الاستادات، بينما لم تتحرك اتحادات أخرى، لتفقد ميزة اللعب على أرضها في التصفيات.