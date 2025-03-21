شكرا لقرائتكم خبر عن سلى صيامك.. توتو هداف الأهلى فى أول بطولة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعد محمد عطية "توتو" نجم الأهلي السابق، أحد أبرز المواهب الكروية التي مرت على الدوري المصري ، كما أنه واحد من أفضل وأعظم أجيال النادى الأهلى على مر التاريخ وهو جيل الخمسينيات الذهبى .

ولد اللاعب محمد عطية الشهير بتوتو فى مدينة طنطا وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم فى ناشئى طنطا عام 1944 وظل بين صفوفه حتى عام 1947 أى لمدة ثلاثة أعوام تألق فيها وأبدع فوقعت عليه عين الخبير الذهبى مختار التيتش فتابعه وأعجب به وأقنعه بالانضمام لصفوف النادى الأهلى.

بدأ توتو مشواره مع النادى الاهلى بانجازا كبيرا عندما كان احد اسباب فوز المارد الاحمر بأول بطولة دورى موسم 1948 /1949 ، وسجل توتو لفريقه 11 هدفا اصبح بها هداف النادى الاهلى فى اول موسم له مع الفريق الأحمر.

و كان توتو صاحب أول سوبر هاتريك لفريق الأهلى فى مسابقة الدورى العام ، عندما قاد الفرسان الحمر للفوز بأربعة أاهداف مقابل هدفين على فريق السكة الحديد فى المباراة التى جمعت الفريقن فى الاسبوع الثامن عشر من عمر البطولة.

مع الفراعنة مثل توتو منتخب مصر فى العديد من البطولات الدولية على مدار 10 أعوام كاملة فشارك فى بطولة البحر المتوسط عام 1949 بإيطاليا وعام 1955 بفرنسا والتصفيات الأوليمبية بتشيلى وتصفيات كأس العالم بميلان الإيطالية ووصفته الصحف الأوروبية بالقاطرة التى لا تهدأ عن هز الشباك وعرف باسم بعبع اليونان.

توفى النجم الذهبى فى يوم الجمعة 3 أكتوبر 2008 فى مسقط رأسه طنطا بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 82 عاما.