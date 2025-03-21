شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط لتمديد عقد ناصر ماهر وأحمد حمدى ودونجا نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

تدرس لجنة التخطيط بنادى الزمالك وضع خطة محكمة لتمديد تعاقد ثلاثي الفريق الأول أحمد حمدى،ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا فى إطار الحفاظ على القوام الأساسي للقلعة البيضاء خاصة أنهم من العناصر والركائز الأساسية ويعتبروا مستقبل الفريق.

وترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تمديد تعاقد الثلاثي مبكراً حتى لا يتكرر نفس المشهد الجاري مع أحمد مصطفى "زيزو" وغيره بترك اللاعبين حتى انتهاء عقودهم وبعدها يتم التفاوض معهم فى وقت متأخر يضعهم فى مرمى الضغط أمام الجماهير واللاعبين.

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على فتح ملف تمديد عقود الثلاثي وعقد جلسة معهم أخر الموسم بمجرد إسدال الستار على تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى أخر الموسم وهم أحمد مصطفى "زيزو"،محمود حمدى "الونش"،وعبد الله السعيد".

فى سياق مختلف يترقب مسئولو نادى الزمالك قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة والتى انسحب فيها النادي الأهلي وٌوقعت عليها عقوبه من قبل رابطة الأندية المصرية باعتباره مهزوماً بثلاثية نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده نهاية الموسم.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بتطبيق اللوائح خاصة بعدما أرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية يوم الثلاثاء الماضي يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء قبل الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.