شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض شروط كوتيسا ويُطالبه بالتخفيض لإتمام الصفقة في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي الإستجابة لمطالب السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب مغالاة اللاعب في شروطه المالية لإرتداء القميص الأحمر ، وشهدت الأيام الماضية تجدد مفاوضات الأهلي مع اللاعب السويسري صاحب الأصول الأنجولية وقدم مسئولو القلعة الحمراء عرضاً مُغرياً للجناح السويسري عن طريق دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر ووصل العرض إلى مليون و700 ألف دولار في الموسم لكن اللاعب إشترط الحصول علي مليوني و300 ألف دولار سنوياً بخلاف 700 ألف دولار "منحة تعاقد" ، بدعوى إنه سيتتقل للأهلي مجاناً ولن يُكلّف خزينة القلعة الحمراء أي مقابل مالي نظير إتمام الصفقة لكن إدارة الأهلي رفضت شروط اللاعب وطالبت وكيل كولر بالتحدث مع جناح سيرفيت مرة أخرى لتقليل راتيه السنوي من أجل إتمام الصفقة.

ويرغب الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا خاصة وأنه واحداً من أهم الصفقات المطلوبة في القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة نظراً لقناعة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بقدرات اللاعب الفنية، وتفاوض الأهلي مع الجناح السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ناديه السويسري بنهاية الموسم الجاري لكن الخلافات المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وجدد الأهلي رغبته مؤخراً في ضم اللاعب عن طريق مسئولين في الأهلي ودينو لامبرتي، لكن الاتفاق لم يُحسم حتى الآن بسبب مطالب اللاعب المالية، ورغم رفض القلعة الحمراء شروط اللاعب وترى أنها مُبالغ فيها إلا إنها لم تغلق الباب في الوقت نفسه.

