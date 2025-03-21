شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف الأهلي اليوم في قمة دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الرابع من عمر المرحلة الثانية فى دوري الكرة النسائية لتحديد بطل هذه النسخة 2024 _ 2025.

تقام اليوم 5 مواجهات غاية في الأهمية، هي الزمالك مع الأهلي، وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الاهلي مع بيراميدز، وتنطلق جميع المباريات في نفس التوقيت.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.