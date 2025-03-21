شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لغزل المحلة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، دخول الفريق معسكر مغلق استعدادا لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدرس على ماهر، منح البدلاء فرصة المشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل الوقوف على مستواهم والاستعانة بهم فى المباريات المقبلة فى بطولتى كأس مصر والدورى.

وتلقى فريق سيراميكا هزيمة قاسية أمام البنك الأهلى بخماسية نظيفة، فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدرس على ماهر منح محمد شكرى وسعد سمير وجاستين أرثر وأحمد عابدين ومروان عثمان وعمرو قلاوة فرصة المشاركة بشكل أساسى فى كأس عاصمة مصر من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويعد فريق سيراميكا حامل اللقب فى هذه البطولة آخر موسمين، ويسعى للحفاظ على لقبه باستعادة الطريق الصحيح بعد الهزيمة فى أول مباراة.

وفاز فريق سيراميكا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى إطار استعداد الفريق لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.