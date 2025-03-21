شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام سبورتنج والزمالك مع دلفي في نصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالجمعة، 21 مارس 2025 06:15 ص
تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .
يقام لقاء الأهلي مع سبورتنج في الثامنة و لنصف مساء بينما يلتقي الزمالك نظيره دلفي في العاشرة والنصف مساءً علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.
وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا ، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.
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