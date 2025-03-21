شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام سبورتنج والزمالك مع دلفي في نصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .

يقام لقاء الأهلي مع سبورتنج في الثامنة و لنصف مساء بينما يلتقي الزمالك نظيره دلفي في العاشرة والنصف مساءً علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا ، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.