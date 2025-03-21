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الأهلي أمام سبورتنج والزمالك مع دلفي في نصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

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الأهلي أمام سبورتنج والزمالك مع دلفي في نصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 21 مارس 2025 06:15 ص

تقام علي مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025 .

يقام لقاء الأهلي مع سبورتنج في الثامنة و لنصف مساء بينما يلتقي الزمالك نظيره دلفي في العاشرة والنصف مساءً علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وحقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى مؤخرا ، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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