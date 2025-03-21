شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بتروجت في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الاستعداد اليوم الجمعة، لمواجهة فريق بتروجت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعة في بطولة كأس عاصمة مصر بالنسخة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بتروجت

يلتقى فريق الزمالك في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، مع بتروجت على استاد الكلية الحربية، في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح التسجيل للجونة على الزاهدي فى الدقيقة 59 بينما تعادل الونش للزمالك فى الدقيقة (90+5) من عمر المباراة.

ترتيب مجموعة الزمالك

يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ويحل الزمالك فى المركز الثالث بنقطة وحيدة، بينما يقع سموحة ومودرن سبورت فى المركز الرابع والخامس على التوالى بدون رصيد.

ويتبقى للزمالك فى كأس عاصمة مصر بدور المجموعات 3 مواجهات كالتالى..

الاحد 23 مارس الزمالك مع بتروجت ضمن مباريات الجولة الثالثة ، وتقام المباراة باستاد الكلية الحربية

الاحد 6 أبريل الزمالك مع مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الرابعة، وتقام المباراة باستاد القاهرة الدولى

الأربعاء 16 أبريل الزمالك مع سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة، وتقام المبراة باستاد برج العرب.