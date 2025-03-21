شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للطلائع في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ، الجمعة، الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم 24 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً).

ويخوض الأهلي مران اليوم دون راحة بعد الإنتهاء من مباراة إنبي أمس في الجولة الإولى لبطولة كأس عاصمة مصر التي يُشارك فيها الأهلي للمرة الأولى بعدما سبق وإنسحب من الثلاث نسخ التي أقيمت من البطولة حتى الأن .

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة إنبي تواجد النجم التونسي علي معلول الذي ظهر في اللقاء بعد غياب عدة أشهر وتحديداً منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مايو الماضي أمام الترجي التونسي للإصابة بقطع في وتر أكيلس.