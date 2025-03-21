شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. حسم لقب الدورى موسم 1978 بطريقة درامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
الزمالك فاز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة للدوري بهدفين نظيفين بستاد الإسماعيلية، وفي نفس الجولة والتوقيت فاز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف، ليتساوى الفريقان في النقاط ويتفوق الأبيض بفارق الأهداف.
وتعود قصة الهدف الاعتباري، لإلغاء مباراة الزمالك وغزل المحلة في استاد المحلة، يوم 6 فبراير 1978 بسبب أحداث شغب ليقرر اتحاد الكرة احتساب الزمالك فائزا بهدفين نظيفين، رغم تقدمه بهدف واحد فقط أثناء المباراة، وفى نهاية الموسم تسبب الهدف الاعتباري الذي حصل عليها الفريق الأبيض في ترجيح كفته بعد تساويه في النقاط مع الأهلي.
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