شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. حسم لقب الدورى موسم 1978 بطريقة درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حسم فريق الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز، يوم 31 مارس 1978، بطريقة درامية، حيث أصبح بطلا للمسابقة على حساب الأهلي، بهدف اعتباري بعدما تساوي الفريقان في عدد النقاط ليتم اللجوء لفارق الأهداف.