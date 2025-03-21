شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية..على معلول يهدى المارد الأحمر السوبر المحلى من أنياب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

في 5 مايو 2023 اقتنص الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه، بفوزه على بيراميدز بهدف دون مقابل بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

سجل للأهلي التونسي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 96 من عمر المباراة، التي امتدت إلى 120 دقيقة.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب، الذي حققه على ملعب هزاع بن زايد على حساب الزمالك.

ونجح الأهلي في حصد البطولة الثانية من بيراميدز في 25 يوما فقط، إذ توج على حسابه بكأس مصر، في 10 أبريل 2023.

وتمكن الأهلي بهذا الفوز من فك عقدة ملعب محمد بن زايد، حيث سبق أن خسر فيه مرتين أمام الزمالك في نسختي 2017 و2020، علما بأنه هزم في المرتين بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في المباراة.

ورسخ الأهلي عقدته للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، بعدما انتزع منه اللقب الثالث.

وكان باتشيكو مديرا فنيا للزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، ونال الأهلي اللقب، ثم حرمه من كأس مصر والسوبر المحلي مع بيراميدز.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.