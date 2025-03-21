شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، التى يشارك فيها المارد الاحمر لأول مرة بعد الاعتذار عن المشاركة في آخر نسختين.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمةيواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر في التاسعة والنصف من مساء الاثنين المقبل، بإستاد القاهرة في الظهور الثاني للمارد الأحمر في هذه البطولة، بعدما سبق واعتذر عن النسخ الثلاث التي أقيمت من البطولة حتى الآن. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيشتنقل قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وطلائع الجيش مع وجود أستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.ويخوض الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول ، ويلعب الأهلي في كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبي وفاركو. موعد انتهاء بطولة كأس عاصمة مصرومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025 ، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.