شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا اليوم فى حضور أبوريدة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته على استاد العربى الزاولى بالمغرب، فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخب إثيوبيا فى الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة -بتوقيت القاهرة- ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتسديد على المرمى وتقسيمة فى نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر، هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وخالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربينى عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

وانطلق الأحد الماضى معسكر المنتخب لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجارى، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالى كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطى، والدفاع: محمد هانى، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، خالد صبحى، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفى الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدى فتحى، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفى فتحى، وفى الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.



أبوريدة (1)



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أبوريدة (5)



أبوريدة (6)



حسام حسن



تدريبات المنتخب (1)



تريزيجيه



مرموش



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تدريبات المنتخب (8)



تدريبات المنتخب (9)



تدريبات المنتخب (10)



منعم ومرموش



تدريبات المنتخب (12)



تدريبات المنتخب (13)



تدريبات المنتخب (14)



تدريبات المنتخب (15)



تدريبات المنتخب (16)



منعم ومصطفى



حسام حسن



حسن



كابتن حسام حسن



محمد صلاح (1)



محمد صلاح (2)



محمد صلاح (3)



محمد صلاح (4)



مرموش



مصطفى محمد