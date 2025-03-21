شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى مع الجزيرة والزمالك مع الجيش بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دورى سوبر السلة ، والتى تقام على ملاعب الأندية وتستمر حتى 30 مارس على مستوى مباريات الدور الأول من البطولة .



ويلتقى اليوم كل من. الجزيرة مع الأهلي، طلائع الجيش مع الزمالك، الاتصالات مع سبورتنج ، بينما هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع الزمالك يوم الأثنين القادم 24 مارس بصالة الأهلي بالجزيرة بالجولة الثانية عشر من البطولة



ويتصدر الزمالك ترتيب دورى السلة ، برصيد 19 نقطة ، بعد الفوز فى 9 مباريات من أصل 10 تم خوضها، ويليه فريق الأهلي بالمركز الثانى والوصافة برصيد 18 نقطة بالفوز فى 8 مباريات ، ويحل الاتحاد السكندرى ثالثا بعد أن جمع 17 نقطة ثم سبورتنج رابعا برصيد 16 نقطة