شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس: عبد الواحد السيد.. أكثر لاعب حصولا على البطولات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نتناول خلال شهر رمضان قصصا وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى حققوها من خلال مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عن عبد الواحد السيد حارس الزمالك الأسبق

المولد : 3 يونيو 1977 – بكفر ربيع – مدينة تلا – المنوفية

البداية : بدأ اسم عبد الواحد السيد في الظهور ضمن تشكيلة الزمالك مع أواخر العام 1997 كحارس احتياطي لنادر السيد لكن بقائه على دكة الاحتياط لم يطل إذ أصبح الحارس الأول والأساسي لنادي الزمالك مع الانطلاقة الأولى للفريق الأبيض في الدوري المصري موسم 1998/1999 أمام القناة في 14 أغسطس سنة 1998 وهي المباراة التي فاز بها الزمالك 4/1.

مسيرته الكروية : لعب عبد الواحد السيد خلال مسيرته الاحترافية مع ناديين في ثمانية عشر موسمًا ولم يسجل خلالها أي هدف ضمن 273 مباراة. حيث فاز في خمسة مواسم بالكأس وفي ثلاثة مواسم بالدوري.

خاض عبد الواحد السيد مسيرته مع الزمالك في موسم 1997–98 ليلعب معه سبعة عشر موسمًا، مشاركًا في 261 مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل إلى مصر المقاصة في موسم 2014–15 لمدة موسم واحد، حيث شارك في 12 مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا.

البطولات : حصل عبد الواحد السيد مع الزمالك على 17 بطولة ويعد أكثر لاعبى الفريق حصولا على البطولات في التاريخ متفوقًا على خالد الغندور كابتن الفريق السابق الذي فاز بـ 16 بطولة .

مشواره مع المنتخب الوطنى : مثل عبد الواحد السيدالمنتخب الوطنى في 4 دورات فى كأس الأمم الأفريقية أعوام 2002 و 2004 و 2006 و 2010.

عمله الحالى : يعمل حاليا مديرا للكرة بالزمالك منذ حوالى عامين .