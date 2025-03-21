الامارات | «أبيض الشواطئ» يُدشّن مشواره في كأس آسيا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية مشواره في النسخة الـ11 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية بمواجهة منتخب أفغانستان، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في البطولة التي تنطلق اليوم بمدينة باتايا في تايلاند.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون ضمن أربع مجموعات، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما تحجز المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة مقاعدها في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقررة إقامتها في سيشيل من الأول إلى 11 مايو المقبل.

ويخوض منتخب الإمارات مبارياته ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبات أفغانستان وإندونيسيا وإيران.