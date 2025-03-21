الامارات | النصر يعود للتدريبات ويستعد لمواجهة البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق النصر إلى التدريبات اليومية استعداداً لمباريات دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد ختام مشاركته في دوري أبطال الأندية الخليجية، حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات استمرت خمسة أيام، عقب العودة من الكويت، قبل أن تستأنف التدريبات.

ونشر الحساب الرسمي للنادي صوراً من التدريبات أظهرت وجود كل اللاعبين داخل صالة الجيم، ليلة الإثنين، ولم يعلن النادي عن أي مواجهات ودية سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة، قبل أن يواجه فريق البطائح في أول مباراة عقب استئناف بطولة الدوري في 27 مارس، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد آل مكتوم.

ويعاني فريق النصر في الفترة الأخيرة تراجع النتائج، حيث خسر ثلاث مواجهات متتالية في بطولة الدوري، كما ودّع دوري أبطال الأندية الخليجية من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام القادسية الكويتي، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن كان قريباً من الفوز والصعود، لكن أهدر لاعبوه ثلاث ركلات جزاء تسببت في خسارة الفريق.