شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع لاعبي الأهلي الدوليين أمام إثيوبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يُتابع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ومحللي أداء الأهلي، لاعبي الفريق الدوليين مع منتخب مصر في مباراة أثيوبيا المقرر لها الحادية عشر من مساء اليوم ، الجمعة، بالمغرب في تصفيات كأس العالم 2026.

ويتطلع كولر ومعاونيه للوقوف على مستوى لاعبيه الدوليي خلال مباريات الأجندة الدولية ويأتي في مقدمتهم ، سداسي المنتخب الوطني الأول وهم: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، ، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا ، مروان عطية ورامي ربيعة.

ويعود كولر قيادة تدريبات الأهلي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها من أجل السفر إلى سويسرا، وغاب عن قيادة الأهلي في مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر.

وحصل كولر على راحة لمدة أسبوع لقضاء الأجازة مع أسرته في سويسرا بعد رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك بسبب اسنادها إلى طاقم حكام مصري.