شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه الأمريكية أماندا أنيسيموفا فى الدور الثانى من بطولة ميامى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، اللاعبة الأمريكية أماندا أنيسيموفا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة ميامي للتنس فئة 1000 نقطة.

وتأهلت لاعبة التنس المصرية ميار شريف للدور الثاني بعد فوزها على غريمتها النيوزيلانديو لولو سنة بنتيجة 2-1، وحسمت ميار شريف مجموعتين لصالحها بنتيجة أشواط (7-5) - (1-6) - (6-4).

وكانت ميار شريف قد تمكنت من تحقيق لقب بطولة ميردا لسيدات التنس في منافسات الزوجي من فئة 500 نقطة رفقة البولندية كاترينا بيتر.

واستطاعت ميار وزميلتها البولندية الفوز على الزوجي الكازاخي الروسي آنا دانيلينا ايرينا خروماتشيفا بمجموعتين دون رد 6-7 5-7.