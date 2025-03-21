شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر الضوء الأخضر من بوجلبان لتمديد عقد جون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

تترقب إدارة النادي المصري القرار النهائي من التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق، وذلك لحسم بند تمديد التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا، بعد ضمه خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من سيراميكا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

ويشارك إيبوكا بصفة مستمرة مع التونسي أنيس بوجلبان خلال المباريات الماضية، حيث نجح مؤخراً في تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام زد بكأس عاصمة مصر.

واستأنف، مساء الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته بدون راحة، استعداداً لمباراته بالجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على استاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء الاثنين القادم الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وكان المصري تعادل أمس مع زد إف سي بالجولة الثانية من كأس عاصمة مصر بهدف لكل فريق، حيث قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

وأسفرت قرعة كأس عاصمة مصر عن 4 مجموعات جاءت كالتالي: المجموعة الأول: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروج، الجونة، المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد ، البنك الأهلي، غزل المحلة، المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجش، إنبي، فاركو، المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.