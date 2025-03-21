شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السودانى: نحترم الأهلى.. وهدفنا التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال السوداني، عن مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسن علي عيسى في تصريحات تليفزيونية :"تأهل الهلال إلى ربع نهائي دوري الأبطال معجزة في ظل ظروف النادي الحالية، الفريق يستعد بشكل قوي لمواجهة الأهلي عبر الدوري الموريتاني ونقيم معسكر في تونس حاليا".

وأضاف:"الهلال يسعى لإسعاد الشعب السوداني ونحترم الأهلي بتاريخه وشعبيته الكبيرة، هدفنا هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واختتم حديثه قائلًا:"نحترم فريق الأهلي بالكامل وتربطنا به علاقة قوية، الهلال لا يبني استراتيجية لعبه على لاعب واحد فقط في الأهلي ونسعى للفوز".