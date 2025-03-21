7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 - 3 - 2025، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة بتروجت، وصلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا، والأهلي يحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم وحمزة علاء خلال فترة التوقف.

أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة بتروجت

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

إنبي يهزم الأهلي بهدف قاتل فى كأس عاصمة مصر فاز إنبي على الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة المحترفين سابقاً).

صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

يدخل منتخب مصر الكروى تحدى جديد عندما يواجه اثيوبيا مساء الجمعة بالمغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والفوز هدف وحيد للفراعنة لمواصلة صدارة المجموعة الأولى التي يتربع منتخب مصر على قمتها برصيد 10 نقاط .

الأهلي يحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم وحمزة علاء خلال فترة التوقف

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف الدوري خلال معسكر شهر مارس الجاري، في تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم خاصة الثنائي ياسر إبراهيم وحمزة علاء.

منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا بالأخضر في مواجه الغد بالمغرب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشر

بوجلبان يطلب تقريراً عن مصابي المصري لحسم موقفهم من لقاء البنك الأهلي

طلب التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، تقريراً عن مصابي الفريق لحسم مصيرهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي.

أحمد رمضان يعلن قائمة منتخب السيدات لمواجهتي الأردن استعدادا لمواجهة غانا

كشف أحمد رمضان المدير الفني لـ المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية القائمة النهائية لمواجهة الأردن وديًا يومي 4 و 8 أبريل المقبل.