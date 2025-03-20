شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي ببطولة ألمانيا المفتوحة في الاسكواش، التي تستضيفها هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 19 إلى 23 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز ندى عباس على الويلزية جويل كينج بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 8-11, 11-9, 8-11, 11-7.

فوز أمينة ريحاني على مواطنتها زينة ميكيوي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 3-11, 11-9, 11-8.

فوز علي أبو العينين على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-8.

فوز فارس الدسوقي على ابراهيم القباني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-3, 11-3.

فوز محمد أبو الغار على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-6.

هزيمة ندين شاهين أمام مليسا ألفيش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-2, 10-12, 11-4, 11-8.

هزيمة ناردين جرس أمام أماندا صبحي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-4, 11-3, 11-2.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 12 لاعباً مصرياً بواقع، 6 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العينين، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي.

و6 لاعبات بمنافسات السيدات: ناردين جرس، نادين شاهين، هيا علي، نور هيكل، زينة ميكيوي، ندى عباس.