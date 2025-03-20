شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: حسام حسن يطارد إنجازات الجنرال والمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة غامضة الليلة في المغرب عندما يلتقى نظيره الأثيوبى في الجولة الخامسة ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والتي يتصدرها الفراعنة ويسعى لحسم التأهل مبكرا مثلما فعلها بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تراوده أحلام كثيرة في قيادة سفينة الفراعنة على رأسها التتويج بكأس أمم أفريقيا 2025 والتأهل لكأس العالم 2026 ليقتحم أبواب تاريخ اساطير التدريب مع الجنرال محمود الجوهرى الذى حصد كاس افريقيا وقاد الفراعنة للتأهل للمونديال 1990، وكذلك حسن شحاتة صاحب انجاز التتويج بالثلاثية الأفريقية 2006 و2008 و2010 .



يعد مدرب الفراعنة محظوظا بامتلاكه أدوات كثيرة تساعد في تحقيق أحلامه، على رأسهم دعم القيادة في الدولة وتولى اتحاد كرة قوى برئاسة هانى أبوريدة المسئولية مع جيل لاعبين يضم الأسطورة العالمية محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتى ومصطفى مهاجم نانت الفرنسي وتريزيجيه ومحمد الشناوى وزيزو، وغيرهم من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق إنجازات قارية وعالمية مازالت غائبة عنهم لتتويج مشوارهم الطويل مع الساحرة المستديرة .



حقق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إنجازات جيدة بالتأهل المبكر لأمم أفريقيا مع تصدر مجموعة تصفيات مونديال 2026 ، فضلا عن تقديم أداء جيد وتطوير في الأداء الهجومى والجماعى، رغم كل الظروف والأزمات التي تعرض لها الفريق، وأدت لغياب بعض النجوم الأساسيين أمثال أحمد فتوح وإمام عاشور وحسين الشحات والونش.. والآمال مازالت كبيرة في تخطى كل العقبات معتمدا على الروح العالية باتت تسيطر على الجميع جهاز فنى ولاعبين ينقصهم ألتفاف الجماهير بكل انتمائتهم خلف الفريق الوطنى.