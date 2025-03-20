شكرا لقرائتكم خبر عن مُرتدياً قناع ..يحيى عطية الله يعود للظهور مع الأهلى بعد غياب 73 يوما والان مع تفاصيل الخبر

عاد المغربى يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق الأهلى للظهور مع المارد الأحمر بعد غياب عن الملاعب استمر لمدة 73 يوماً بسبب الإصابة التى لحقت فى 7 يناير الماضي أمام سموحة بالدوري.

وظهر عطية الله مرتدياً قناع الوجه فى التشكيل الأساسي للأهلى فى مباراة إنبي المقامة حالياً على ملعب السلام في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر ( كأس رابطة المحترفين سابقاً).

وغاب ظهير الأهلى عن مباريات الفريق بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.

ويضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من : حمزة علاء و عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله و عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا و سمير محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة أنبي، كلاً من: كريم نيدفيد وعلي معلول ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك وحسام عادل ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.

فيما يضم تشكيل إنبي الذي أعلنه حمزة الجمل المدير الفني للفريق، كلاً من : رضا السيد،أحمد كالوشا،أحمد صبيحة،رفيق كابو،أحمد أمين أوفا،محمد حتحوت،على محمود،أحمد العجوز،مصطفى دوريدار،خالد أحمد حسن،وعلى إيهاب.

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الرابعة في تاريخها، بعدما شهدت النسخ الثلاث السابقة تتويج فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا البطولة في النسختين الثانية والثالثة، وتم تقسيم الأندية الـ18 على 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضمان 5 فرق لكل واحدة، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

وتصل جوائز البطولة لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى.. 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025 .

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي: المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة ، فيما تضم المجموعة الثانية ، كلاً من : المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة وتضم المجموعة الثالثة ، كلاً من : المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو أما المجموعة الرابعة ، فتضم: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.