شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر وإثيوبيا بالأخضر في مواجه الغد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشر مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

وتقام مباراة منتخب مصر و إثيوبيا في الحادية عشر مساء غداً الجمعة باستاد العربي الزاولي بالمغرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات.