شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام إنبى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق إنبى على استاد القاهرة الدولى، في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلى وإنبى

ويلتقى فريق الأهلى فى التاسعة والنصف من مساء البوم الخميس، مع إنبى على استاد القاهرة فى الظهور الأول لـ المارد الأحمر فى هذه البطولة، بعدما سبق واعتذر عن النسخ الثلاث التى أقيمت من البطولة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي

وتنقل قنوات أون سبورت مباراة الأهلى وإنبى مع وجود أستوديو تحليلى قبل وبعد المباراة يضم كوكبة من نجوم الرياضة القدامى.

ويخوض الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبى الفريق الأول، ويلعب الأهلى فى كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبى وفاركو.

موعد انتهاء بطولة كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق فى المجموعة الثالثة والرابعة.

وجاءت المجموعات الأربع كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصرى، سيراميكا، زد، البنك الأهلى، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلى، طلائع الجيش، إنبى، فاركو

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندرى، الإسماعيلى، حرس الحدود.