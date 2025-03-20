شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المواجهة الثامنة بين الأهلى والزمالك في شهر رمضان بكل الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون عشاق القطبين على موعد جديد غدا الجمعة، بين الأهلى والزمالك في دورى الكرة النسائية، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لتكون ثامن مواجهة بين قطبى الكرة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

يدخل الأهلى مباراة الجمعة في المركز الثانى برصيد 52 نقطة في ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما جاء الزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

ونستعرض في التقرير التالى مباريات القطبين خلال شهر رمضان.. 4 مباريات لرجال الطائرة

تواجه الأهلى مع الزمالك في 4 مواجهات خلال شهر رمضان في كرة الطائرة رجال، مباراة جمعتهما في كأس السوبر وحسمها الأهلى لصالحه 9 مارس الماضى، و3 مواجهات في نصف نهائي دورى الطائرة وانتهت بفوز الاهلى 3/ 1 ليتأهل إلى النهائي لمواجهة بتروجت.

مباراتان لسيدات الطائرة

والتقى سيدات الكرة الطائرة في مباراتين بين الأهلى والزمالك على لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 – 2025، ونجح الأهلى في الفوز بالمباراتين 3/ 1 و3 /1 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

انسحاب الأهلى فى القدم

وفى نفس الشهر، انسحب الأهلى من مباراة القمة رقم 130 التي كانت مقرر لها 11 مارس الجارى على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، إلا أن الأهلى رفض حضور المباراة بعد إقامتها بحكام مصريين وطالب بحكام أجانب.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة من بدايتها داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء، وأصدرت رابطة الأندية قرارا بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة لعدم حضور الأحمر.