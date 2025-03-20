شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم: محمد صلاح يتعرض لموقف محرج بسبب فروق التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

محمد صلاح نجم الزمالك السابق، يروى ذكرياته فى شهر رمضان ويقول: "فى بطولة أمم أفريقيا 1984 كان الجو حر وسافرنا كوت ديفوار وبصراحة سألنا فى مشيخة الأزهر عن إمكانية رخصة الفطار وقالوا لنا نفطر لأن السفريات زمان كانت متعبة جداً وبتستغرق من 24 لـ27 ساعة ولكن كنا بنفطر يوم المباراة بس وبنعوض الأيام دى قبل رمضان اللى بعده وبنطلع صدقة فى نفس الوقت وفيه لعّيبة كانوا بيصروا على الصيام، والصراحة أنا مكنتش منهم وعوضت قبل رمضان اللى بعده".

ويضيف: "أتذكر موقف فى مايو أو نهاية أبريل خلال شهر رمضان وكنا مسافرين فى إحدى الدول الأفريقية والساعة كانت بتتغير وقتها ومكنتش أعرف ده ففطرت قبل ميعاد الفطار بساعة ولجأت إلى دار الإفتاء وأكدوا لى أن الصيام يجوز طالما أنى فطرت عن غير قصد بسبب عدم معرفتى بتغيير الساعة بشرط إخراج صدقة وده اللى عملته بالظبط".