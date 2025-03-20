شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم وحمزة علاء خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف الدوري خلال معسكر شهر مارس الجاري، في تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم خاصة الثنائي ياسر إبراهيم وحمزة علاء.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ملف تجديد عقود الثنائي، على أن يتم حسم تجديد عقود باقي اللاعبين مع عودة محمد الشناوي ورامي ربيعة من معسكر منتخب مصر.

واختار سامي قمصان مدرب الأهلي 21 لاعبًا في قائمة الفريق الأحمر التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد مجدي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، علي معلول، محمود لبيب، معاذ عطية.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد رضا، هشام مصطفى.

خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك، حسام عادل، محمد أحمد سعد.