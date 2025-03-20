شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو العينين يتأهل لربع نهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري على أبو العينين إلى الدور ربع النهائي ببطولة ألمانيا المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها هامبورج الألمانية خلال الفترة بين 19 إلى 23 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي أبو العينين على مواطنه عمر مسعد في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-4, 11-5, 11-8.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 12 لاعباً مصرياً بواقع، 6 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العينين، إبراهيم القباني، ياسين الشافعي، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي ، و6 لاعبات بمنافسات السيدات: ناردين جرس، نادين شاهين، هيا علي، نور هيكل، زينة ميكيوي، ندى عباس.