شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ..أحمد أبو مسلم يقدم طريقة عمل مكرونة بالجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى شهر رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة



نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو أحمد أبو مسلم المدرب العام لفريق مودرن سبورت والذى يقدم طريقة عمل مكرونة بالجمبرى

نصف كيلو مكرونة اى نوع

المقادير:

نصف كيلو جمبرى مقشر

فلفل الوان مقطع

كريمة لبانى

توابل ملح وفلفل اسود

كوب جبنة موتزاريلا

فلفل حار

الطريقة:

فى البداية نسلق المكرونة ونقوم بتصفيتها، نجهز طاسة على النار نضع فيها الجمبرى، ونقلب جيدا مع إضافة الفلفل الألوان والحار مع التوابل، وبعد دقائق معدودة نجد تغير لون الجمبرى، نضيف الكريمة اللبانى.

نخفق جيدا ونقلب حتى يكون للكريمة قوام ، فنضيف المكرونة والجبنة الموتزاريلا مع التقليب ، وتقدم ساخنة.