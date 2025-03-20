شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق إنبى على استاد القاهرة الدولى، في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

القيمة التسويقية بين الأهلى وإنبى

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنبى 4.68 مليون يورو.

يقود الأهلي فنيا في مباراة إنبي سامي قمصان في ظل غياب مارسيل كولر لحصوله على إجازة، كما يغيب عن الأهلي اللاعبين الدوليين، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

الأهلى ضد إنبى

مباراة إنبي هي المواجهة الأولى للأهلي في كأس الرابطة بعدما تأجل هذا اللقاء من قبل لظروف مشاركة الأهلي بكأس الانتركونتيننتال، مباراة الليلة هي المواجهة الثانية التي يقود فيها حمزة الجمل إنبي فنيا بعدما سبق وقاده في مباراة بيراميدز بربع نهائي كأس مصر وخسر تلك المباراة.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بفريق الشباب مُدعماً ببعض لاعبي الفريق الأول العائدين من الإصابة أو البدلاء الذين لم يحصلون على فرصة كافية خلال الفترة الماضية، ويقود اللقاء سامي قمصان المدرب العام للفريق، ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الليلة.