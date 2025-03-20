شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للأهلي أمام إنبي بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته أمام إنبي مساء اليوم الخميس على استاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان سامي قمصان مدرب الأهلي يفاضل بين عمر كمال وخالد عبد الفتاح لقيادة الجبهة اليمنى، ولكن تقد فرصة كمال هي الأقرب، على أن يلعب عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع أو يحتفظ به على دكة البدلاء.

واختار سامي قمصان مدرب الأهلي 21 لاعبًا في قائمة الفريق الأحمر التي دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، محمد مجدي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، علي معلول، محمود لبيب، معاذ عطية.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد رضا، هشام مصطفى.

خط الهجوم: سمير محمد، محمد زعلوك، حسام عادل، محمد أحمد سعد.