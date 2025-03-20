شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح مفاوضات التجديد مع ناصر ماهر خوفا من سيناريو زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك، فتح ملف التجديد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل.

ويخشى مسئولو الزمالك من تكرار سيناريو أحمد سيد زيزو جناح الفريق، الذى يحاول النادى تجديد تعاقده الذى ينتهى في شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع مع أى نادٍ حاليا، ويجد الزمالك منافسة قوية من بعض الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

ويسعى مسئولو الزمالك لفتح باب المفاوضات مع ناصر ماهر خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية في الفريق ويأمل في الوصول لاتفاق لتجديد عقده في الوقت الحالي.

ونجح الزمالك في تجديد عقد عمر جابر ظهير أيمن الفريق، كما فعل النادى بند شراء المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر ليحتفظ بخدمات اللاعب الذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

افتتح التسجيل للجونة على الزاهدي فى الدقيقة 59 بينما تعادل الونش للزمالك فى الدقيقة (90+5) من عمر المباراة.