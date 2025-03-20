شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية فى كل مكان المواجهة المرتقبة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتى ستقام فى المغرب.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

يحتضن ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 11:00 مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

مباراة الغد التي تجمع منتخب مصر أمام إثيوبيا تحظى بأهمية كبيرة لمنتخب مصر لتأكيد صدارة الفراعنة للمجموعة والتقدم خطوة للأمام نحو تحقيق حلم الصعود لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأثيوبيا

تنقل قنوات أوسبورت 1 مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.