شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل مواجهات الأسبوع الرابع.. مسار يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة النسائية بنادى مسار صدارة ترتيب دوري الكرة النسائية بعد مرور 3 أسابيع من مرحلة المنافسة على اللقب، متفوقا على الأهلى بفارق 3 نقاط قبل 6 جولات من النهاية.

ترتيب دورى الكرة النسائية

1 مسار 55 نقطة

2 الأهلى 52 نقطة

3 وادى دجلة 48 نقطة

4 الزمالك 46 نقطة

5 مودرن سبورت 35 نقطة

6 البنك الأهلى 35 نقطة

7 زد 35 نقطة

8 المقاولون العرب 29 نقطة

9 بيراميدز 19 نقطة

10 المعادى واليخت 17 نقطة

تنطلق فى تمام التاسعة والنصف مساء غد الجمعة، منافسات الأسبوع الرابع من عمر المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية لتحديد بطل هذه النسخة 2024 _ 2025.

تقام 5 مواجهات غاية في الأهمية، هي الزمالك مع الأهلي، وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الاهلي مع بيراميدز، وتنطلق جميع المباريات في نفس التوقيت.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو كاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.